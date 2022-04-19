Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasında Şiddeti Ortaya Çıkardı! Barış Murat Yağcı – Nisa Bölükbaşı Aşkının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer…
Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişki hakkında geçmişte “Hayatımın en kötü 1 yılıydı” açıklamasını gerçekleştiren Nisa Bölükbaşı, bu kez akıl almaz bir iddia ortaya attı. Barış Murat Yağcı’nın “kadınları dövdüğünü” iddia eden Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasının son konseyini karıştırdıı. İşte detaylar...
Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişki hakkında geçmişte “Hayatımın en kötü 1 yılıydı” açıklamasını gerçekleştiren Nisa Bölükbaşı, bu kez akıl almaz bir iddia ortaya attı. Barış Murat Yağcı’nın “kadınları dövdüğünü” iddia eden Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasının son konseyini karıştırdı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor Barış Nisa olayı ne? Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı için ne dedi? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 16:06 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.