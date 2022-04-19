- 19 Nis 2022 - 16:06 G: 19 Nis 2022 - 16:10

Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasında Şiddeti Ortaya Çıkardı! Barış Murat Yağcı – Nisa Bölükbaşı Aşkının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer…

Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişki hakkında geçmişte “Hayatımın en kötü 1 yılıydı” açıklamasını gerçekleştiren Nisa Bölükbaşı, bu kez akıl almaz bir iddia ortaya attı. Barış Murat Yağcı’nın “kadınları dövdüğünü” iddia eden Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasının son konseyini karıştırdıı. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişki hakkında geçmişte “Hayatımın en kötü 1 yılıydı” açıklamasını gerçekleştiren Nisa Bölükbaşı, bu kez akıl almaz bir iddia ortaya attı. Barış Murat Yağcı’nın “kadınları dövdüğünü” iddia eden Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmasının son konseyini karıştırdı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor Barış Nisa olayı ne? Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı için ne dedi? İşte, detaylar…

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19 Nis 2022 - 16:06 - Survivor 2022

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