Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Nis 2022 - 16:23

Demet Özdemir Çekici Geceliğiyle Nefesleri Kesti! “Ateşli” Yorumlar Gırla… Bacaklarını Göstermek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Ne Hal Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, nefesleri kesti! Çekici bir gecelik giyerek gündemi sallayan Demet Özdemir hayranlarından binlerce ateşli yorum aldı! Bacaklarını göstermek adına girdiği çaba ise hayranlarının gözünden kaçmadı! İşte milyonlara “Bu ne hal Demet” dedirten o paylaşım…