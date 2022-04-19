Demet Özdemir Çekici Geceliğiyle Nefesleri Kesti! “Ateşli” Yorumlar Gırla… Bacaklarını Göstermek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Ne Hal Demet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, nefesleri kesti! Çekici bir gecelik giyerek gündemi sallayan Demet Özdemir hayranlarından binlerce ateşli yorum aldı! Bacaklarını göstermek adına girdiği çaba ise hayranlarının gözünden kaçmadı! İşte milyonlara “Bu ne hal Demet” dedirten o paylaşım…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra hemen Aşk Taktikleri isimli filmde rol alan Demet Özdemir, yeni projesi için harıl harıl çalıştığını gösteren paylaşımda bulunuyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun yakın zamanda dünya evine gireceği de bilinirken; yapmış olduğu son paylaşım yürekleri hoplattı! Çekici bir gecelik giyerek nefesleri kesen Demet Özdemir, hayranlarından büyük ilgi topladı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.