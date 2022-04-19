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19 Nis 2022 - 16:53

Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye’nin Değişimi Dudak Uçuklattı! Kırmızı Rujlar, Jeanlar… Görenlerin Aklı Uçup Gidiyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda “Olmaz” denilen ne varsa olmaya başladı! Safiye’nin değişimi dudakların uçuklamasına neden olurken; kırmızı rujlu ve Jean giymiş hali şok içerisinde bırakıt. Görenlerin aklını uçurup giden bu değişim sonrasında birçok kişi Safiye’nin yerine Ezgi Mola’nın kendisinin ekranlarda olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…