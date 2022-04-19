Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye’nin Değişimi Dudak Uçuklattı! Kırmızı Rujlar, Jeanlar… Görenlerin Aklı Uçup Gidiyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda “Olmaz” denilen ne varsa olmaya başladı! Safiye’nin değişimi dudakların uçuklamasına neden olurken; kırmızı rujlu ve Jean giymiş hali şok içerisinde bırakıt. Görenlerin aklını uçurup giden bu değişim sonrasında birçok kişi Safiye’nin yerine Ezgi Mola’nın kendisinin ekranlarda olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Safiye iyice kendisine gelmeye başlamıştı. Ezgi Mola’nın hayat verdiği Safiye karakterinin değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.