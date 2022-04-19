Masterchef Danilo Şef Yeni Aşkıyla Tokat Gibi Çarptı! Eski Karısının Kopyası, Resmen İkizi! Eller Kollar Titredi; Böylesi İlk Kez Görülüyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef’in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Eşiyle apar topar boşanan ismin yeni sevgilisinin eski karısının adeta kopyası hatta resmen ikizi olduğu yönünde yorumlar arka arkaya yapıldı! Böylesi ilk kez görülürken; eller kollarda titredi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te ikinci sezondan beri yer alan Danilo Zanna’nın eğlenceli tavırları ve kırık Türkçe’si çok beğeniliyor. Aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düşen Danilo Zanna’nın yeni sevgilisi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.