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19 Nis 2022 - 17:47

Masterchef Danilo Şef Yeni Aşkıyla Tokat Gibi Çarptı! Eski Karısının Kopyası, Resmen İkizi! Eller Kollar Titredi; Böylesi İlk Kez Görülüyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef’in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Eşiyle apar topar boşanan ismin yeni sevgilisinin eski karısının adeta kopyası hatta resmen ikizi olduğu yönünde yorumlar arka arkaya yapıldı! Böylesi ilk kez görülürken; eller kollarda titredi! İşte merak edilen tüm detaylar…