Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Soluğu Onda Aldı! Meğer Bu Yüzden Sarmaş Dolaş…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisinin Survivor All Star’dan çıkması şok etti! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra soluğu onda aldığı gündeme bomba gibi düşerken o isimlerin sarmaş dolaş gözüktüğü anlarda ekranlarda yerini aldı! Peki, Barış Murat Yağcı’nın sevgilisi kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan tavan seviyedeydi. Nisa – Barış kavgasından sonra Barış Murat Yağcı’nın o isimle aşk yaşıyor oluşu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.