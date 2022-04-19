Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Nis 2022 - 18:07

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Soluğu Onda Aldı! Meğer Bu Yüzden Sarmaş Dolaş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisinin Survivor All Star’dan çıkması şok etti! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra soluğu onda aldığı gündeme bomba gibi düşerken o isimlerin sarmaş dolaş gözüktüğü anlarda ekranlarda yerini aldı! Peki, Barış Murat Yağcı’nın sevgilisi kim?