- 19 Nis 2022 - 18:07 G: 19 Nis 2022 - 18:08

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Soluğu Onda Aldı! Meğer Bu Yüzden Sarmaş Dolaş…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisinin Survivor All Star’dan çıkması şok etti! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra soluğu onda aldığı gündeme bomba gibi düşerken o isimlerin sarmaş dolaş gözüktüğü anlarda ekranlarda yerini aldı! Peki, Barış Murat Yağcı’nın sevgilisi kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan tavan seviyedeydi. Nisa – Barış kavgasından sonra Barış Murat Yağcı’nın o isimle aşk yaşıyor oluşu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Nis 2022 - 18:07 Ankara- Yaşam

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