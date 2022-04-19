Hande Erçel Yine Asgari Ücretliye Kıyım Yaptı! Tek Bir Yüzüğe Verdiği Para Tüyler Ürpertti! “Aynısını Bit Pazarından 5 Liraya Alırım!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, parasıyla servet yaptı! Tek bir yüzüğe verdiği para gündeme bomba gibi düşerken; resmen asgari ücretli vatandaşa kıyımı yaşattı! Tek bir yüzüğe verdiği servet tüylerin ürpermesine neden oldu! Birçok kişi ise “Aynısını bit pazarından 5 – 6 liraya alırım” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle ünü bambaşka bir boyuta geçen Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le bir aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yollarını ayırma kararı alan Hande Erçel, dengeleri değiştirmişti. Yeni aşkı Kaan Yıldırım’la şimdilerde Londra’da tatil yapan Hande Erçel’in servet değerindeki eşyaları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.