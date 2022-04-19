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19 Nis 2022 - 18:28

Hande Erçel Yine Asgari Ücretliye Kıyım Yaptı! Tek Bir Yüzüğe Verdiği Para Tüyler Ürpertti! “Aynısını Bit Pazarından 5 Liraya Alırım!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, parasıyla servet yaptı! Tek bir yüzüğe verdiği para gündeme bomba gibi düşerken; resmen asgari ücretli vatandaşa kıyımı yaşattı! Tek bir yüzüğe verdiği servet tüylerin ürpermesine neden oldu! Birçok kişi ise “Aynısını bit pazarından 5 – 6 liraya alırım” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…