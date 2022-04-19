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19 Nis 2022 - 18:48

Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldıkça Açıldı! Bu Kez de Ayna Karşısında Sütyeniyle, Taytıyla Poz Verdi! “2 Çocuk Annesi Kadınsın!” Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, açıldıkça açıldı! Bu kez ayna karşısında sütyen ve taytıyla poz veren Buse Varol’a hayranları ise “İki çocuk annesi kadınsın! Nasıl bu kadar zayıfsın” yorumları yapıldı! İncecik fiziğiyle alev alev yakan Buse Varol, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…