Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldıkça Açıldı! Bu Kez de Ayna Karşısında Sütyeniyle, Taytıyla Poz Verdi! “2 Çocuk Annesi Kadınsın!” Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, açıldıkça açıldı! Bu kez ayna karşısında sütyen ve taytıyla poz veren Buse Varol’a hayranları ise “İki çocuk annesi kadınsın! Nasıl bu kadar zayıfsın” yorumları yapıldı! İncecik fiziğiyle alev alev yakan Buse Varol, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Alişan’la boşanma iddialarına karışan Buse Varol, şok etkisi yaratmıştı. Sonunda yeniden barışan çift, hayranlarının yüreklerine su serpmişlerdi. Gündemi sallayan Buse Varol, uzun bir süredir yediğine içtiğine dikkat ediyor, sporunu ve koşusunu aksatmıyordu. Kısa bir süre önce şok bir paylaşımda bulunan Buse Varol, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.