- 24 Nis 2022 - 04:47

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 24 Nisan 2022 Pazar 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 24 Nisan 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintilerinin etkisi ile yaşamını sürdürmeye devam eden Ankara’da bu kez kesintiler Ankara’nın tam olarak merkezini etkiliyor! Peki, ASKİ 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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24 Nis 2022 - 04:47 - Yaşam

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