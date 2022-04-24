Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 24 Nisan 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Karanlıkta kalan Ankaralılar, bugüne de elektrik kesintileri ile uyanıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yaşanan kesintiler, bugün ise o dört ilçeyi etkiliyor. Peki, 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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