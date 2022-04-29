- 29 Nis 2022 - 01:08

YHT Hızlı Trene zam Açıklaması! Güncel Bilet Fiyatlarına Zam mı Geldi? Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT Kaç Lira Oldu! 60 TL, 67 TL, 151 TL Lira…

Ulaşımı oldukça kolay bir hale getirmiş olan Yüksek Hızlı Tren isimli ulaşım araçları özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Son zamanlarda hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf etmesi ile popüler ulaşım araçları arasındaki yerini alan Yüksek Hızlı Tren ve zamlarla ilgili detaylar haberimizde...

Ulaşımı oldukça kolay bir hale getirmiş olan Yüksek Hızlı Tren isimli ulaşım araçları özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Son zamanlarda hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf etmesi ile popüler ulaşım araçları arasındaki yerini alan Yüksek Hızlı Tren, Ankaralıların da seyahatleri için en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biri haline geldi. Öte yandan Yüksek Hızlı Tren kullanıcılarına geçtiğimiz gün ilgili kurumdan maddi olarak kötü bir haber geldi! Peki, YHT hızlı tren biletlerine zam mı geldi? Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT kaç lira oldu? İşte, detaylar…

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29 Nis 2022 - 01:08 - Yaşam

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