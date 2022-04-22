Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl şampiyonluğu zorlayan Nagihan Karadere, iddialara göre yarışmadan çekildi! Acun Ilıcalı’dan çok ağır sözler işiten Nagihan Karadere, taş yemeği kabul etti ama devam etmeyi kabul edemedi! Peki, Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’ye neler dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor’da Nagihan ve Hikmet gerilimi sonrasında Acun Ilıcalı, açtı ağzını yumdu gözünü! Şok sözlerde bulunan Acun Ilıcalı, önce Karadere’yi övdükçe övdü sonra yerden yere vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.