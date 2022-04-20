- 20 Nis 2022 - 09:47

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer – Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te skandallar arka arkaya geldi! Somer ve Türkan’ın resmen boşandığı gündeme bomba gibi düştü. Türkan’ın hamile olduğu gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! Televizyon dünyasını sallayan bu durum Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisini şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ekranlardaki macerasına yeni başlayan ama reytinglerde zirveye oturan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer – Türkan çiftinin boşandığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Nis 2022 - 09:47 Ankara- Yaşam

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