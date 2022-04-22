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22 Nis 2022 - 19:09

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te skandallar arka arkaya geldi! Somer ve Türkan’ın resmen boşandığı gündeme bomba gibi düştü. Türkan’ın hamile olduğu gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! Televizyon dünyasını sallayan bu durum Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisini şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…