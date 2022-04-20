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20 Nis 2022 - 10:09

Survivor’da Görülmemiş, Tüyler Ürperten Olay! Yağmur Geri Geliyor, Evrim Gidiyor! Acil Durum Konseyi Toplanacak! “Görmek İstemiyoruz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da görülememiş ve tüyler ürperten bir olay yaşandı! Yağmur Banda’nın yarışmaya yeniden döneceği ve Evrim Keklik’in yarışmadan ayrılmak zorunda kalacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! Acil Durum Konseyi’ni toplatan bu durum şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…