Survivor’da Görülmemiş, Tüyler Ürperten Olay! Yağmur Geri Geliyor, Evrim Gidiyor! Acil Durum Konseyi Toplanacak! “Görmek İstemiyoruz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da görülememiş ve tüyler ürperten bir olay yaşandı! Yağmur Banda’nın yarışmaya yeniden döneceği ve Evrim Keklik’in yarışmadan ayrılmak zorunda kalacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! Acil Durum Konseyi’ni toplatan bu durum şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da bir ödül oyunu oynanmıştı. Gönüllüler takımı oyunu kazanırken; elenen isimde ortaya çıkmıştı. Yağmur Banda hayallerine veda eden isim olmuştu ama skandal gerçek ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.