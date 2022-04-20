- 20 Nis 2022 - 10:27 G: 20 Nis 2022 - 10:39

Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, Twitter’ı, Instagram’ı resmen karıştırdı! Buse Varol’un bile bu bağırmayı bastıramadığı gündeme bomba gibi düşerken; Alişan ise ağzına geleni söyledi ve gelen yorumlara tokat gibi yanıt verdi. “300 Lira verip..” dediği anlarda ise milyonlar ikinci şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda eşi Buse Varol’la arayı düzelten Alişan, eğlenceli anlarını ise sosyal medyadan paylaşıyor. Yapmış olduğu son paylaşım ise yüzleri güldürmedi, şok etti. Peki, neler oluyor?

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20 Nis 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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