20 Nis 2022 - 10:27 Güncelleme: 20 Nis 2022 - 10:39
Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, Twitter’ı, Instagram’ı resmen karıştırdı! Buse Varol’un bile bu bağırmayı bastıramadığı gündeme bomba gibi düşerken; Alişan ise ağzına geleni söyledi ve gelen yorumlara tokat gibi yanıt verdi. “300 Lira verip..” dediği anlarda ise milyonlar ikinci şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda eşi Buse Varol’la arayı düzelten Alişan, eğlenceli anlarını ise sosyal medyadan paylaşıyor. Yapmış olduğu son paylaşım ise yüzleri güldürmedi, şok etti. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.