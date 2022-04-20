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20 Nis 2022 - 10:55

Yargı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı, İşler Karıştı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın final tarihi ortaya çıktı! Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisinin son bölümüyle birlikte işler iyice karıştı! Cinayetler, yıkılan aşklar ve paramparça dostlukların arka arkaya geldiği Yargı dizisinin final tarihinin çok yakın olması ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?