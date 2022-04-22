- 22 Nis 2022 - 19:09

Yargı Dizisinin Final Tarihi Seyirciyi Yaktı Yıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın final tarihi ortaya çıktı! Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisinin son bölümüyle birlikte işler iyice karıştı! Cinayetler, yıkılan aşklar ve paramparça dostlukların arka arkaya geldiği Yargı dizisinin final tarihinin çok yakın olması ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin son bölümünde ise Ceylin; Eren, Pars ve Ilgaz’ı Çınar’ın bağlanmasından kurtarırken görmüş ve kan beynine sıçramıştı. Şimdi ise dizinin final tarihi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Nis 2022 - 19:09 Ankara- Yaşam

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