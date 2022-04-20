- 20 Nis 2022 - 11:31 G: 20 Nis 2022 - 11:35

23 Nisan Coşkusu Ankamall’da Yaşanacak

ANKAmall, bayramı birbirinden keyifli etkinliklerle kutlayacak. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa, 23 Nisan’da miniklerle buluşacak

ANKAmall, bayramı birbirinden keyifli etkinliklerle kutlayacak. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa, 23 Nisan’da miniklerle buluşacak

PROFAM tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Minik misafirleri için dolu dolu bir program hazırlayan ANKAmall, çocuklara bayram coşkusu yaşatacak.

Çocukların en sevdiği karakterlerden oluşan Rafadan Tayfa, 23 – 24 Nisan tarihlerinde ANKAmall’da miniklerle bir araya gelecek. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa’nın keyifli ve eğitici müzikli gösterisinin yanı sıra program kapsamında düzenlenecek olan dijital oyunlar ve karaoke etkinliği de çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Etkinlikler tüm hafta sonu ikişer seans olmak üzere 14.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleşecek.

ANKAmall’un ‘sinemada tiyatro’ konseptiyle hayata geçirdiği ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Çocukça İşler Sahnesi 23 – 24 Nisan tarihlerinde de açık olacak. Bay Mikrop oyununun sergileneceği sahnede, çocuklar eğlenceli anlar yaşamaya devam edecek. Oyun, iki gün boyunca saat 15.00’te Cinemaximum’da izlenebilecek.

ANKAmall Macera Adası iş birliğiyle Ankara Balkan Bando ekibinin 14.00 – 17.00 saatleri arasında düzenleyeceği bando etkinliği ziyaretçilere coşku dolu anlar yaşatırken, 5M Migros ortaklığında saat 17.00’de düzenlenecek etkinlikte, minikler balonların içerisine hayallerini ve dileklerini yazarak botanik bahçeden gökyüzüne bırakacak.

Rize Dernekleri Federasyonu tarafından saat 20.45’te gerçekleştirilecek olan horon gösterisi de günün son etkinliği olacak. Tulum eşliğinde düzenlenecek olan etkinlikte çocuklara yüz boyama uygulaması yapılacak ve Türk bayrağı hediye edilecek.

20 Nis 2022 - 11:31 - Gezi Rehberi

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