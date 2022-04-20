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20 Nis 2022 - 11:28

Survivor Yağmur’un Yarışmadan Kazandığı Para Şok Etti! Balya Balya Parayı Valize Koydu; Sığmaması Muhtemel! Kuyumcuda Bu Kadar Yok…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir gün önce ayrılan Yağmur Banda’nın yarışmadan kazandığı para milyonlara büyük şok yaşattı! Balya balya parayı valize koyan Yağmur Banda’nın valizine paraların sığmadığı da konuşulmaya başlandı. Kuyumcudan bile daha çok kazanan altın, dengelerin değişmesine neden oldu! Peki, Yağmur Banda ne kadar kazanç sağladı?