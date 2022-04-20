Survivor Yağmur’un Yarışmadan Kazandığı Para Şok Etti! Balya Balya Parayı Valize Koydu; Sığmaması Muhtemel! Kuyumcuda Bu Kadar Yok…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir gün önce ayrılan Yağmur Banda’nın yarışmadan kazandığı para milyonlara büyük şok yaşattı! Balya balya parayı valize koyan Yağmur Banda’nın valizine paraların sığmadığı da konuşulmaya başlandı. Kuyumcudan bile daha çok kazanan altın, dengelerin değişmesine neden oldu! Peki, Yağmur Banda ne kadar kazanç sağladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin birde ödül oyunun oynandığı Survivor yarışmasında; ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor yarışmasına ve hayallerine veda eden isimse Yağmur Banda olmuştu. İşte Yağmur Banda’nın Survivor sürecinde kazandığı para…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.