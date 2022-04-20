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20 Nis 2022 - 11:54

Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gönül Dağı’nda ayrılıklar milyonları delirtti! Semih Ertürk’ün hayat verdiği Veysel karakterinin ölümü gözler önüne gelirken; canlar kor ateşlerde yandı! Cemile’nin acı bağırışları kulaklardan doldu; yürekler sızladı! Geri dönüşü olmayan bir yola giren Veysel sosyal medyayı inletti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?