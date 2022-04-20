Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi!
TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gönül Dağı’nda ayrılıklar milyonları delirtti! Semih Ertürk’ün hayat verdiği Veysel karakterinin ölümü gözler önüne gelirken; canlar kor ateşlerde yandı! Cemile’nin acı bağırışları kulaklardan doldu; yürekler sızladı! Geri dönüşü olmayan bir yola giren Veysel sosyal medyayı inletti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Anadolu topraklarında işlenen aşk hikayelerini hem hüzünlü hem de mutluluktan uçuracak biçimde kaleme alan Gönül Dağı dizisinden gelen kara haber sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.