Survivor All Star’da Tarihi Ceza! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… Milyonlar İkiye Ayrıldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da o yarışmacıya tarihi ceza verildi! Acun Ilıcalı’nın karşısında gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere’nin gözyaşına bile bakılmadı ve rest çekildi! Aç, susuz ve biçare konumda olan Nagihan Karadere’ye verilen bu ceza milyonları ikiye ayırdı! Peki, Acun Ilıcalı Nagihan Karadere’ye nasıl bir cezayı uygun gördü?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ödül oyunu oynanmıştı. Ödül oyunu sırasında Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz arasında şok bir kavga çıkmıştı. Nagihan Karadere, ağır sözlerde bulunmuş; en son ise “Adam ol adam!” ifadesine yer vermişti. Acun Ilıcalı bu anlarda adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.