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20 Nis 2022 - 12:18

Survivor All Star’da Tarihi Ceza! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… Milyonlar İkiye Ayrıldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da o yarışmacıya tarihi ceza verildi! Acun Ilıcalı’nın karşısında gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere’nin gözyaşına bile bakılmadı ve rest çekildi! Aç, susuz ve biçare konumda olan Nagihan Karadere’ye verilen bu ceza milyonları ikiye ayırdı! Peki, Acun Ilıcalı Nagihan Karadere’ye nasıl bir cezayı uygun gördü?