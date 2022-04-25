- 25 Nis 2022 - 11:24 G: 25 Nis 2022 - 11:59

Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da o yarışmacıya tarihi ceza verildi! Acun Ilıcalı’nın karşısında gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere’nin gözyaşına bile bakılmadı ve rest çekildi! Aç, susuz ve biçare konumda olan Nagihan Karadere’ye verilen bu ceza milyonları ikiye ayırdı! Peki, Acun Ilıcalı Nagihan Karadere’ye nasıl bir cezayı uygun gördü?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ödül oyunu oynanmıştı. Ödül oyunu sırasında Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz arasında şok bir kavga çıkmıştı. Nagihan Karadere, ağır sözlerde bulunmuş; en son ise “Adam ol adam!” ifadesine yer vermişti. Acun Ilıcalı bu anlarda adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Nis 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

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