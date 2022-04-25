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25 Nis 2022 - 11:24

Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da o yarışmacıya tarihi ceza verildi! Acun Ilıcalı’nın karşısında gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere’nin gözyaşına bile bakılmadı ve rest çekildi! Aç, susuz ve biçare konumda olan Nagihan Karadere’ye verilen bu ceza milyonları ikiye ayırdı! Peki, Acun Ilıcalı Nagihan Karadere’ye nasıl bir cezayı uygun gördü?