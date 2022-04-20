Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Somer’de Umurunda Değil, Mahallesi De… Son Olay Kan Dondurdu!
Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün yayınlanan son bölümü ile ortalığı adeta kurup geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar ağızları adeta açık bırakırken; Türkan’ın başına gelenler de dizinin izleyicilerini anında harekete geçirdi. İşte detaylar...
Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün yayınlanan son bölümü ile ortalığı adeta kurup geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar ağızları adeta açık bırakırken; Türkan’ın başına gelenler de dizinin izleyicilerini anında harekete geçirdi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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20 Nis 2022 - 12:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.