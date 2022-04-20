- 20 Nis 2022 - 12:43 G: 20 Nis 2022 - 12:48

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Somer’de Umurunda Değil, Mahallesi De… Son Olay Kan Dondurdu!

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün yayınlanan son bölümü ile ortalığı adeta kurup geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar ağızları adeta açık bırakırken; Türkan’ın başına gelenler de dizinin izleyicilerini anında harekete geçirdi. İşte detaylar...

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün yayınlanan son bölümü ile ortalığı adeta kurup geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar ağızları adeta açık bırakırken; Türkan’ın başına gelenler de dizinin izleyicilerini anında harekete geçirdi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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20 Nis 2022 - 12:43 - Dizi Haberleri

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