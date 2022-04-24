Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı”
Türkiye’nin medyatik çocuklarından biri olarak büyüyen Yasmin Erbil, şimdilerde oldukça güzel genç bir kadına dönüştü. Bir yandan oyunculuk deneyimlemelerine devam eden Yasmin Erbil, bir yandan da aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını artırmaya başladı. İşte Yasmin Erbil'in son hali ve detaylar...
Türkiye’nin medyatik çocuklarından biri olarak büyüyen Yasmin Erbil, şimdilerde oldukça güzel genç bir kadına dönüştü. Bir yandan oyunculuk deneyimlemelerine devam eden Yasmin Erbil, bir yandan da aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını artırmaya başladı. Özellikle yaz aylarından bu yana paylaşımlarının cüretkarlığını artıran Yasmin Erbil, bu kez bakın nasıl bir paylaşım yaptı! Peki, Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil’in siyah elbisesi nereden? İşte, detaylar…
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24 Nis 2022 - 04:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.