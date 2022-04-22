Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Eşi Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizlerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat’ın karısına hayat veren Hande Nur Tekin, sosyal medya hesabından bambaşka birisi olduğunu gösterdi. Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, dizideki halinden eser bırakmadı. Bikinili ve minili paylaşımlarda bulunan Hande Nur Tekin, nefesleri kesti! İşte milyonlara “Meryem sen çatla” dedirten o paylaşımlar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisine kısa bir süre önce katılan Hande Nur Tekin, Rıfat’ın ellerinden tutacak olan Mihriban karakteri gündemi sallamıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı görenleri eritti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.