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22 Nis 2022 - 22:50

Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Eşi Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizlerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat’ın karısına hayat veren Hande Nur Tekin, sosyal medya hesabından bambaşka birisi olduğunu gösterdi. Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, dizideki halinden eser bırakmadı. Bikinili ve minili paylaşımlarda bulunan Hande Nur Tekin, nefesleri kesti! İşte milyonlara “Meryem sen çatla” dedirten o paylaşımlar…