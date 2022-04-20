- 20 Nis 2022 - 13:23 G: 20 Nis 2022 - 13:42

Yasemin Özilhan Bambaşka Birisine Dönüştü! Yeni Tarzı Olay Yarattı! “Doktorlar Ela, Bu Ne Hal!” Instagram Karıştı!

Yayınlandığı dönemde ekranların fenomen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile adeta hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Oyunculuk yapmayı bırakmasının ardından sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan ile ilgili son detaylar haberimizde...

Yayınlandığı dönemde ekranların fenomen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile adeta hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Oyunculuk yapmayı bırakmasının ardından sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, bir influencer olarak yaşamına devam etmeye başlamıştı. Lüks yaşamı ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yasemin Özilhan’dan herkesi kıskandıracak bir paylaşım daha geldi! Peki, Yasemin Özilhan’a ne oldu? Yasemin Özilhan ne giydi, nasıl bir kombin yaptı? İşte, bütün detaylar…

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20 Nis 2022 - 13:23 - Magazin

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