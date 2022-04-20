Yasemin Özilhan Bambaşka Birisine Dönüştü! Yeni Tarzı Olay Yarattı! “Doktorlar Ela, Bu Ne Hal!” Instagram Karıştı!
Yayınlandığı dönemde ekranların fenomen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile adeta hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Oyunculuk yapmayı bırakmasının ardından sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yayınlandığı dönemde ekranların fenomen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile adeta hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk yapmayı bırakmıştı. Oyunculuk yapmayı bırakmasının ardından sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, bir influencer olarak yaşamına devam etmeye başlamıştı. Lüks yaşamı ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yasemin Özilhan’dan herkesi kıskandıracak bir paylaşım daha geldi! Peki, Yasemin Özilhan’a ne oldu? Yasemin Özilhan ne giydi, nasıl bir kombin yaptı? İşte, bütün detaylar…
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20 Nis 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.