Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında skandallar kopmaya başladı! İkilinin boşanacağı yönünde iddialar gündeme gelirken; aldatma, ihanet ve imam nikahı şoku ağızların açık kalmasına neden oldu! İkilinden bebek müjdesi beklenirken; gelen ayrılık iddiaları dengeleri değiştirdi! Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında neler yaşanıyor?
Fatih Harbiye dizisinde tanışan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evlenme kararı alarak hayranlarını şok içerisinde bırakmışlardı. Kısa bir süre önce Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu görüntülenmişlerdi. Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ün karnına elini koyup okşaması bebek iddialarına neden olmuştu ama şimdi boşanacakları yönünde çıkan iddialar şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.