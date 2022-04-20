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20 Nis 2022 - 13:27

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında skandallar kopmaya başladı! İkilinin boşanacağı yönünde iddialar gündeme gelirken; aldatma, ihanet ve imam nikahı şoku ağızların açık kalmasına neden oldu! İkilinden bebek müjdesi beklenirken; gelen ayrılık iddiaları dengeleri değiştirdi! Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında neler yaşanıyor?