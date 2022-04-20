Masumlar Apartmanı Safiye Gitti, Başka Birisi Girdi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor; Kimse Tanıyamıyor! “Ezgi Mola Ne Yapmış Ya!”

TRT1 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şaşkına çevirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Hikmet’in unuttuğu o şey damga vururken; Safiye’nin başına gelenler, herkesi derinden etkiledi. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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