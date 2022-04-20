Masumlar Apartmanı Safiye Gitti, Başka Birisi Girdi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor; Kimse Tanıyamıyor! “Ezgi Mola Ne Yapmış Ya!”
TRT1 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şaşkına çevirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Hikmet’in unuttuğu o şey damga vururken; Safiye’nin başına gelenler, herkesi derinden etkiledi. İşte Masumlar Apartmanı dizisinden son detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta şaşkına çevirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Hikmet’in unuttuğu o şey damga vururken; Safiye’nin başına gelenler, herkesi derinden etkiledi. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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20 Nis 2022 - 13:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.