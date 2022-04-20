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20 Nis 2022 - 13:57

Survivor Ogeday, Nisa Bölükbaşı’na Aşkını Haykırdı! 83 Milyonun Önünde “Seni Seviyorum” Dedi, Nisa Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Ecel Terleri…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı’na olan aşkını resmen haykırdı! 83 milyonun önünde “Seni seviyorum” diyen Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı’nı kıpkırmızı olmasına neden oldu! Nisa Bölükbaşı potaya girdiğinde ecel terleri döken Ogeday Girişken dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…