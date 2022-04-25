- 25 Nis 2022 - 21:41

Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Kötü Haber Elleri Kolları Titretti! Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterinin vedası yürekleri sızım sızım sızlattı. Eda Ece’nin diziden nasıl ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; eller kollarda titremeye başladı! Halit Can’ın anasız kalacağı konuşulmaya başlanınca televizyon dünyası resmen yıkıldı! Peki, Yasak Elma dizisinden Yıldız nasıl ayrılacak?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin bu sezon final yapacağı biliniyordu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinden Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

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25 Nis 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

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