Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Kötü Haber Elleri Kolları Titretti! Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin bu sezon final yapacağı biliniyordu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinden Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

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