Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan kahreden haber geldi. “Çok kötüyüm” notunu düşerek bir paylaşımda bulunan Buse Varol gözyaşlarını sel olup akıttı. Adeta kıran girdiğini gösteren Buse Varol, yakından takip eden hayranlarını derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ama Buse Varol ve Alişan el ele görüntülenerek bu iddiaların yalan olduğunu göstermişlerdi. 4 yıldır evli olan Buse Varol ve Alişan çiftinin her paylaşımı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşım ise yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.