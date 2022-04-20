Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı!

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ama Buse Varol ve Alişan el ele görüntülenerek bu iddiaların yalan olduğunu göstermişlerdi. 4 yıldır evli olan Buse Varol ve Alişan çiftinin her paylaşımı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşım ise yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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