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20 Nis 2022 - 15:13

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk olayları dur durak bilmeden devam ediyor. Nisa Bölükbaşı’nın halen Barış Murat Yağcı’ya aşık olduğu gündeme bomba gibi düştü. O ismin yapmış olduğu açıklamalar ağızların açık kalmasına neden oldu! Ogeday Girişken’le bir aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı’nın bu iddiaların ardından Ogeday’ın hayatına son vermek isteyeceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…