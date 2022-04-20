Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk olayları dur durak bilmeden devam ediyor. Nisa Bölükbaşı’nın halen Barış Murat Yağcı’ya aşık olduğu gündeme bomba gibi düştü. O ismin yapmış olduğu açıklamalar ağızların açık kalmasına neden oldu! Ogeday Girişken’le bir aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı’nın bu iddiaların ardından Ogeday’ın hayatına son vermek isteyeceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına Nisa Bölükbaşı yeni sevgilisi ve eski aşkıyla katılmıştı. 2020 döneminden sevgili olarak ayrılan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ilişkisinin perde arkası yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. Nisa Bölükbaşı’na şiddet uyguladığı ve evi üzerine kilitleyip gittiği konuşulan Barış Murat Yağcı, şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.