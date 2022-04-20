- 20 Nis 2022 - 15:16 G: 20 Nis 2022 - 15:23

Hadise Türkiye’yi Cebine Koydu, Bu Kez New York’u Salladı! Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Görenler Çılgına Dönüyor! “Evlen Kurtul!”

Türkiye’nin ünlü pop şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik tekliği almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Geçtiğimiz ay iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, düğün öncesi sevgilisini de alarak, tatile çıktı. İşte Hadise'nin New York gezisi ile ilgili detaylar...

Türkiye’nin ünlü pop şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik tekliği almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Geçtiğimiz ay iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, düğün öncesi sevgilisini de alarak, tatile çıktı. Tatil fotoğrafları ile Instagram’ın altını üstüne getiren Hadise’nin gittiği imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı! Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler nereye tatile gitti? Hadise, tatilden nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? Mehmet Dinçerler ile Hadise ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…

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20 Nis 2022 - 15:16 - Magazin

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