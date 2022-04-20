Hadise Türkiye’yi Cebine Koydu, Bu Kez New York’u Salladı! Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Görenler Çılgına Dönüyor! “Evlen Kurtul!”
Türkiye’nin ünlü pop şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik tekliği almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Geçtiğimiz ay iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, düğün öncesi sevgilisini de alarak, tatile çıktı. İşte Hadise'nin New York gezisi ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin ünlü pop şarkıcılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik tekliği almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Geçtiğimiz ay iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, düğün öncesi sevgilisini de alarak, tatile çıktı. Tatil fotoğrafları ile Instagram’ın altını üstüne getiren Hadise’nin gittiği imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı! Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler nereye tatile gitti? Hadise, tatilden nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? Mehmet Dinçerler ile Hadise ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…
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20 Nis 2022 - 15:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.