- 20 Nis 2022 - 15:40 G: 20 Nis 2022 - 15:46

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı!

TRT1 ekranlarının bu sezonki dönem hikayelerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde seyirci karşısına çıkmaya başladı. İlk sezonu ile çok konuşulan dizi, ikinci sezonu olan Alparslan: Büyük Selçuklu ile de bir hayli ses getirdi. İşte dizi ile ilgili merak edilen son detaylar...

TRT1 ekranlarının bu sezonki dönem hikayelerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde seyirci karşısına çıkmaya başladı. İlk sezonu ile çok konuşulan dizi, ikinci sezonu olan Alparslan: Büyük Selçuklu ile de bir hayli ses getirdi. Öte yandan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yaşananlar sosyal medyanın gündeminin altını üstüne getirdi! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi son bölümünde ne oldu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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20 Nis 2022 - 15:40 - Dizi Haberleri

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