- 20 Nis 2022 - 15:46 G: 20 Nis 2022 - 15:49

Seda Sayan’ın Biricik Aşkının Evlenme Amacı Ortaya Çıktı! Sabahların Sultanı Öyle Bir Şey Demiş Ki, Herkes Evlenmek İçin Sıraya Dizilir!

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan’ın genç sevgilisi Çağlar Ökten, şimdilerde ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bu iddianın ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, Seda Sayan’ın tavrı da büyük bir merak konusu haline geldi! İşte detaylar...

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan’ın genç sevgilisi Çağlar Ökten, şimdilerde ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Bu iddianın ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, Seda Sayan’ın tavrı da büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrıldı mı? Seda Sayan ile Çağlar Ökten hala birlikte mi? Seda Sayan ile Çağlar Ökten ne zaman evleniyor? İşte, detaylar...

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20 Nis 2022 - 15:46 - Magazin

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