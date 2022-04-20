Ece Erken Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Aylar Önce Canından Ötesini Kaybetmişti, Açıklaması Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık!”
Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü ile bir hayli sarsılan Ece Erken, bu ölümün ardından uğraşmak zorunda kaldığı bankalar ve mahkemelerle de sarsılmaya devam etti. Ece Erken’e gelen son haber, ünlü sunucuyu daha da sarsarken; Erken’in hesaplarına konulan bloke, herkesi şaşırttı. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...
Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü ile bir hayli sarsılan Ece Erken, bu ölümün ardından uğraşmak zorunda kaldığı bankalar ve mahkemelerle de sarsılmaya devam etti. Ece Erken’e gelen son haber, ünlü sunucuyu daha da sarsarken; Erken’in hesaplarına konulan bloke, herkesi şaşırttı! Peki, Ece Erken’in banka hesaplarına neden el konuldu? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, neden öldürüldü? İşte, detaylar…
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20 Nis 2022 - 15:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.