Ece Erken Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Aylar Önce Canından Ötesini Kaybetmişti, Açıklaması Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık!”

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü ile bir hayli sarsılan Ece Erken, bu ölümün ardından uğraşmak zorunda kaldığı bankalar ve mahkemelerle de sarsılmaya devam etti. Ece Erken’e gelen son haber, ünlü sunucuyu daha da sarsarken; Erken’in hesaplarına konulan bloke, herkesi şaşırttı! Peki, Ece Erken’in banka hesaplarına neden el konuldu? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, neden öldürüldü? İşte, detaylar…

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