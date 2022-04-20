Benzin, Motorin Ve LPG'de İndirim Geliyor? Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi
Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. İndirim beklenen Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…
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20 Nis 2022 - 16:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.