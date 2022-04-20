- 20 Nis 2022 - 16:05 G: 20 Nis 2022 - 16:12

Benzin, Motorin Ve LPG'de İndirim Geliyor? Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. İndirim beklenen Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…

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20 Nis 2022 - 16:05 - Yaşam

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A101 Market Salı İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Salı İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!”
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