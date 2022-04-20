Benzin, Motorin Ve LPG'de İndirim Geliyor? Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...