- 21 Nis 2022 - 22:17

Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 5 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. İndirim beklenen Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…

ANKARA PETROL OFİSİ FİYATLARI

V/Max Kurşunsuz 95 19.1 TL/LT
V/Max Diesel 20.34 TL/LT
V/Pro Diesel 20.31 TL/LT
POGaz LPG 11.97 TL/LT

ANKARA OPET OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) 19.11 TL/LT
Motorin (Ultra Force) 20.33 TL/LT
Motorin (Eco Force) 20.28 TL/LT
Gazyağı Fuel Oil 20.62 TL/LT
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 11.21
Kalorifer Yakıtı 16.33

ANKARA SHELL OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 19.12 TL
Motorin 20.29 TL
OTO GAZ 12.04

ANKARA TP OFİSİ FİYATLARI

KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) 19.10 TL
GAZ YAĞI (TL/LT) 19.42 TL
TP MOTORİN (TL/LT) 20.32 TL
MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) 20.29 TL
FUEL OIL (TL/KG) 12.65 TL
Y.K. FUEL OIL (TL/KG) 10.84 TL
TPGAZ 11.83 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Nis 2022 - 22:17 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi? mask
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi?
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı? mask
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi! mask
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Ankaralılara Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı? mask
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı?
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…
YHT Hızlı Tren Biletlerine Zam Geldi: Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT Kaç Lira Oldu! 60 TL, 67 TL, 151 TL Lira… mask
YHT Hızlı Tren Biletlerine Zam Geldi: Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT Kaç Lira Oldu! 60 TL, 67 TL, 151 TL Lira…
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Sonu Belli Oldu... Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Sonu Belli Oldu... Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya Affetmedi! mask
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya Affetmedi!
Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Ayçiçek Yağı Zamlardan Sonra İlk Kez Bu Fiyata Satışta! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Doğalgaz Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara Doğalgaz Aboneliği Kaç Lira 2022? Başkent Gaz Abonelik Ücreti 2022 Ne Kadar?
Ankara Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadar 2022? Elektrik Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? Elektrik Üstüne Almak Kaç TL 2022? mask
Ankara Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadar 2022? Elektrik Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? Elektrik Üstüne Almak Kaç TL 2022?
E-Devletten Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Elektrik Aboneliği Başvurusu mask
E-Devletten Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Elektrik Aboneliği Başvurusu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status