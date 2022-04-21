Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 5 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi
Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. İndirim beklenen Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…
ANKARA PETROL OFİSİ FİYATLARI
V/Max Kurşunsuz 95 19.1 TL/LT
V/Max Diesel 20.34 TL/LT
V/Pro Diesel 20.31 TL/LT
POGaz LPG 11.97 TL/LT
ANKARA OPET OFİSİ FİYATLARI
Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) 19.11 TL/LT
Motorin (Ultra Force) 20.33 TL/LT
Motorin (Eco Force) 20.28 TL/LT
Gazyağı Fuel Oil 20.62 TL/LT
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 11.21
Kalorifer Yakıtı 16.33
ANKARA SHELL OFİSİ FİYATLARI
Kurşunsuz Benzin 95 19.12 TL
Motorin 20.29 TL
OTO GAZ 12.04
ANKARA TP OFİSİ FİYATLARI
KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) 19.10 TL
GAZ YAĞI (TL/LT) 19.42 TL
TP MOTORİN (TL/LT) 20.32 TL
MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) 20.29 TL
FUEL OIL (TL/KG) 12.65 TL
Y.K. FUEL OIL (TL/KG) 10.84 TL
TPGAZ 11.83 TL
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21 Nis 2022 - 22:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.