Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 5 TL İndirim! Akaryakıt Litre Fiyatları Kaç TL? Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 20 Nisan Fiyat Listesi

Bir süredir arka arkaya gelen zamların ardından indirim ile buluşan akaryakıt fiyatları vatandaşların kafasını bir hayli karıştırmaya başladı. Son zamanlarda yaşanan brent petrolün varil fiyatındaki hareketlilik ise, akaryakıt fiyatlarının zam mı indirim mi alacağını merak ettirmeye başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim mi geliyor? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? işte, Opet, Petrol Ofisi, BP ve Total 20 Nisan fiyat listesi…

ANKARA PETROL OFİSİ FİYATLARI

V/Max Kurşunsuz 95 19.1 TL/LT

V/Max Diesel 20.34 TL/LT

V/Pro Diesel 20.31 TL/LT

POGaz LPG 11.97 TL/LT

ANKARA OPET OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) 19.11 TL/LT

Motorin (Ultra Force) 20.33 TL/LT

Motorin (Eco Force) 20.28 TL/LT

Gazyağı Fuel Oil 20.62 TL/LT

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 11.21

Kalorifer Yakıtı 16.33

ANKARA SHELL OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 19.12 TL

Motorin 20.29 TL

OTO GAZ 12.04

ANKARA TP OFİSİ FİYATLARI

KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) 19.10 TL

GAZ YAĞI (TL/LT) 19.42 TL

TP MOTORİN (TL/LT) 20.32 TL

MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) 20.29 TL

FUEL OIL (TL/KG) 12.65 TL

Y.K. FUEL OIL (TL/KG) 10.84 TL

TPGAZ 11.83 TL

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