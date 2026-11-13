Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen cephesinden sevindiren haber geldi. Yıldız golcünün sahalara dönüş takvimi öne çekilirken, teknik heyetin yol haritası da netleşti. Aston Villa maçında kadroya girmesi beklenen Nijeryalı santrforun, asıl hedef olarak belirlenen Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada olması planlanıyor.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında zirve mücadelesi veren Galatasaray'da, teknik heyet ve taraftarların gözü kulağı sakatlığı bulunan yıldız golcü Victor Osimhen'den gelecek haberlerdeydi. Hücum hattındaki eksikliği derinden hissedilen Nijeryalı süperstarın tedavi sürecinde kritik eşik aşıldı ve oyuncunun takıma katılacağı tarih netlik kazandı.

İlk Adım Aston Villa Karşılaşması

Florya ve Kemerburgaz hattında yürütülen yoğun tedavi programına olumlu yanıt veren Victor Osimhen için geri sayım resmen başladı. Galatasaray kulüp yetkilileri ve sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmelerin ardından, yıldız futbolcunun Aston Villa ile oynanacak zorlu mücadelede maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Teknik direktörün, karşılaşmanın gidişatına ve skor durumuna göre Osimhen'e bu maçta belirli bir süre şans vererek oyuncunun maç ritmini yeniden kazanmasını hedeflediği öğrenildi.

Dönüş Tarihi Değişti: Asıl Hedef Beşiktaş Derbisi

Sarı-kırmızılı camiayı asıl heyecanlandıran gelişme ise Nijeryalı golcünün dönüş takvimindeki revizyon oldu. Daha önce yapılan ilk kontrollerde ezeli rakip Beşiktaş ile oynanacak dev derbiyi kaçırabileceği konuşulan yıldız santrfor için senaryo tamamen tersine döndü.

Tedavi sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesiyle birlikte dönüş tarihi değişen Osimhen'in, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik heyetin, golcü oyuncuyu derbi gününe kadar fiziksel ve kondisyon açısından en üst seviyeye çıkarmak için özel bir antrenman programı hazırladığı ve yıldız ismin kritik mücadelede 90 dakika boyunca görev yapabilecek duruma gelmesini istediği belirtiliyor.

Yokluğu Hücum Gücünü Doğrudan Etkiledi

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği süreçte Galatasaray'ın hücum organizasyonlarındaki üretkenliği de doğrudan etkilenmişti. Sezon başından bu yana sergilediği olağanüstü performansla sarı-kırmızılı ekibin en tehlikeli silahı olduğunu kanıtlayan Nijeryalı forvetin dönüşü, takım içi rekabeti ve skor gücünü yeniden zirveye taşıyacak.

11 Maçta 13 Gollük Dev Performans

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta fark yaratan Victor Osimhen, istatistikleriyle de parmak ısırtıyor. Sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev alan yıldız golcü, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 3 de asist yaparak toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Özellikle Süper Lig'de durdurulamaz bir grafik çizen deneyimli santrfor, ligde çıktığı 8 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Avrupa kupalarında da ağları sarsmayı başaran Osimhen'in, hem Aston Villa sınavında hem de Beşiktaş derbisinde sahada olacak olması Galatasaray'da yüzleri yeniden güldürdü.