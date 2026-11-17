Süper Lig'de ve Avrupa arenasında adından sıkça söz ettiren Galatasaray, kadrosundaki genç ve yetenekli isimlerle dünya futbolunun merkezine yerleşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren yirmi bir yaşındaki Rus on numara Aleksey Batrakov, sergilediği göz kamaştırıcı performansla Avrupa'nın köklü kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Kısa süre içinde gösterdiği üstün çıkışla adından sıkça söz ettiren genç yetenek, dünyanın en büyük kulüplerini peşine takarak transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Avrupa futbolunun iki dev kulübü olan Barcelona ve Bayern Münih, genç yıldızı yakından takip etmek ve rapor hazırlamak için resmi harekete geçti. İki kulübün üst düzey gözlemcilerinin, Galatasaray’ın yirmi dört Kasım tarihinde sahasında oynayacağı kritik Aston Villa karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Devler Ligi arenasında çıktığı dört maçta rakip fileleri dört kez havalandırmayı başaran Batrakov, sadece bu iki devin değil, aynı zamanda İngiltere Premier Lig ekiplerinin ve Fransa'nın dev temsilcisi Paris Saint-Germain kulübünün de yakın takibinde bulunuyor.

Tüm kulvarlarda çıktığı on üç maçta altı gol ve dört asiste ulaşarak harika bir istatistik yakalayan başarılı futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar büyük bir güvenle devam ediyor. Avrupa'dan gelen bu yoğun ve iştah kabartan ilgi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, elini transfer masasında güçlendirmek ve olası teklifler karşısında avantaj elde etmek için yeni bir planı devreye soktu. Önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanan yönetim, mevcut sözleşmesinde yer alan elli beş milyon euroluk serbest kalma bedelini tam 100 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu gelişmeler, kulübün geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne seriyor. Yönetimin atacağı bu adım, hem oyuncunun değerini korumasını sağlayacak hem de sarı-kırmızılı kulübün transfer tarihindeki en büyük ekonomik hamlelerden biri olarak kayıtlara geçecek. Genç futbolcunun Aston Villa maçında sergileyeceği performans ise hem tribündeki dev kulüp scoutları hem de tüm futbol dünyası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sezonun en kritik dönemecine girilirken yaşanan bu transfer hareketliliği, sarı-kırmızılı camiada büyük bir yankı uyandırmayı sürdürüyor.