Galatasaray’ın Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen hakkında ülkesi Nijerya’da skandal bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 10 aydır sakatlık gerekçeleriyle milli takım maçlarına çıkmayan yıldız futbolcunun sunduğu sağlık raporlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde ülkesinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği öne sürüldü.

Süper Lig’de Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Nijeryalı dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen, bu kez yeşil sahalardaki gollerinden ziyade ülkesinden gelen şok bir iddiayla gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlığın ardından geçirdiği başarılı ameliyat sonrası iyileşme sürecine giren golcü oyuncu, Nijerya Futbol Federasyonu ile karşı karşıya geldi.

Nijerya basınında yer alan çarpıcı haberlere göre, yaklaşık 10 aydır milli takım kalesine ve kadrosuna uzak kalan Victor Osimhen’in bu durumu, federasyon yetkilileri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Yıldız oyuncunun sürekli farklı sağlık gerekçeleri sunarak milli takıma katılmaması krizin fitilini ateşledi.

14 Ocak 2026’dan Bu Yana Milli Formayı Giymedi

Ortaya atılan iddiaların odağında, Osimhen’in uzun süredir devam eden milli takım devamsızlığı yer alıyor. Nijeryalı golcünün en son 14 Ocak 2026 tarihinde oynanacak olan Fas karşılaşmasında milli formayı terlettiği hatırlatıldı. O tarihten bu yana geçen yaklaşık 10 aylık zaman diliminde oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlık problemleri ve kulüp düzeyindeki yoğun fikstür nedeniyle milli davetleri geri çevirmesi veya kadrodan çıkarılması Nijerya Futbol Federasyonu tarafından mercek altına alındı.

Federasyon yetkililerinin, golcü oyuncunun milli takımdan uzak kaldığı bu süreçte sunduğu tüm sağlık raporlarını ve tıbbi gerekçeleri detaylı şekilde sorguladığı ve bağımsız sağlık heyetlerince incelemeye aldığı öne sürüldü.

Sağlık Raporlarında Usulsüzlük İddiası ve Ağır Suçlama

Haberin detaylarında yer alan en çarpıcı ve ağır iddia ise Osimhen’in milli takıma gelmemek adına tıbbi belgelerde kasıtlı bir düzenleme yapmış olabileceği ihtimali oldu. İddialara göre, Nijerya Futbol Federasyonu ve ülke basını, oyuncunun sağlık raporlarında herhangi bir usulsüzlük yapıp yapmadığını ve milli görevden kaçmak amacıyla kasıtlı gerekçeler üretip üretmediğini araştırıyor.

Yapılan hukuki ve tıbbi incelemeler sonucunda Osimhen’in sunduğu belgelere dair kasıtlı bir durum ya da sağlık raporlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde, dünyaca ünlü yıldızın kendi ülkesinde resmi makamlar ve kamuoyu nezdinde "vatan haini" olarak nitelendirilebileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı camiada büyük şaşkınlık yaratan bu iddiaların ardından, oyuncunun menajerlik şirketinden veya Galatasaray kulübünden konuya ilişkin nasıl bir savunma veya resmi açıklama geleceği merakla bekleniyor.