Gece tam uykunun en derin yerinde, hiçbir sebep yokken saate baktığınızda hep 02.00 ile 04.00 aralığını mı görüyorsunuz? Uyku tıbbı ve sinirbilim uzmanlarına göre milyonlarca insanın yaşadığı bu durum basit bir tesadüf ya da sıradan bir uykusuzluk değil. Vücudun derin uykudan hafif uykuya geçtiği bu kritik saat diliminde uyanmak, beynin ve iç organların gönderdiği önemli biyolojik uyarıların işareti olabiliyor. İşte gecenin o saatlerinde gözünüzü açmanıza yol açan 4 gizli neden…

Gece yarısını geçtikten sonra aniden uyanmak ve ardından zihnin hızla düşüncelere dalmasıyla yeniden uykuya dalamamak, son dönemde en sık karşılaşılan uyku sorunlarının başında geliyor.

Uzmanlara göre insan uykusu yaklaşık 90 dakikalık döngülerden oluşuyor ve saat 02.00 ile 04.00 arası, bedenin derin uykudan hafif uyku evresine geçiş yaptığı en hassas kavşak noktasını oluşturuyor.

Tam bu zaman aralığında sık sık uyanıyorsanız, vücudunuz size şu 4 gizli sinyali veriyor olabilir:

1. Erken Yükselen Stres Hormonu (Kortizol Dalgası)

Normal bir biyolojik ritimde vücudu sabaha hazırlayan kortizol hormonu, güneş doğmaya yakın saatlerde yükselmeye başlar. Ancak gün içinde yoğun stres, kaygı veya zihinsel yorgunluk yaşayan kişilerde sinir sistemi sürekli "alarm" modunda kalır.

Bu durum kortizolün zamanından önce salgılanmasına yol açarak kişiyi gecenin 03.00 sularında adeta bir alarm çalmış gibi uyandırır.

2. Gece Yarısı Kan Şekeri Düşüşü (Hipoglisemi Tepkisi)

Akşam yemeğini çok erken saatte yemek, yetersiz beslenmek ya da yatmadan önce aşırı şekerli ve karbonhidratlı gıdalar tüketmek gece yarısı kan şekerinin ani şekilde düşmesine neden olabilir.

Beyin bu düşüşü bir tehlike olarak algıladığında kan şekerini dengelemek için adrenalin ve kortizol salgılar; bu kimyasal tepki de uykunun bölünmesine yol açar.

3. Karaciğerin Arınma Mesaisi ve Akşam Tüketilen Gıdalar

Geleneksel tıp yaklaşımları ve metabolizma çalışmalarına göre saat 01.00 ile 03.00 arası, karaciğerin vücuttaki toksinleri temizleme ve sindirim yükünü işleme mesaisinin zirveye çıktığı zaman dilimidir.

Gece geç saatte tüketilen ağır, yağlı, baharatlı yiyecekler veya kafeinli/alkollü içecekler karaciğeri zorlayarak uykunun en dinlendirici evresi olan REM uykusunu böler.

4. Gizli Solunum ve Histamin Hassasiyeti

Uyku sırasında üst solunum yollarındaki daralmalar, horlama ya da fark edilmeyen hafif uyku apnesi atakları oksijen seviyesini düşürdüğünde beyin hayatta kalma refleksiyle kişiyi uyandırır.

Ayrıca vücutta gece belirli saatlerde yükselen histamin seviyesi de özellikle hassasiyeti olan bireylerde çarpıntı ve ani uyanıklık hissine neden olabilir.

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