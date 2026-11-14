Türk televizyon tarihinin en sevilen çocuk oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Beren Gökyıldız, verdiği aranın ardından yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Kariyerine henüz 5 yaşındayken ekranların sevilen yapımı Kocamın Ailesi dizisiyle adım atan ve minik yaşına rağmen sergilediği doğal oyunculuk performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan genç yetenek, aradan geçen yıllarda adeta gözümüzün önünde büyüdü.

Unutulmaz Dizilerin Aranan Yüzüydü

İlk projesinin ardından yıldızı hızla parlayan Beren Gökyıldız; Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor ve Çocukluk gibi reyting rekorları kıran birçok başarılı yapımda kritik roller üstlendi. Özellikle dram sahnelerindeki duygu geçişleri ve yaşıtlarının çok ötesindeki profesyonelliği ile hem yapımcıların hem de izleyicilerin takdirini toplayan Gökyıldız, bir süredir eğitim hayatına odaklanmak amacıyla setlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

Yeni Projesi ve Rolü Netleşti

Şimdilerde 17 yaşında genç bir kız olan başarılı oyuncu, hayranlarını heyecanlandıracak bir kararla setlere dönüş sinyali verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre; Beren Gökyıldız, yapımcılığını Otro Pictures’ın üstlendiği iddialı sinema filmi Deniz Kızı Marmara projesiyle resmi olarak anlaşma sağladı.

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Genç yıldızın bu yeni beyaz perde macerasında izleyici karşısına çok farklı bir karakterle çıkacağı öğrenildi. Filmin senaryosunda Beren Gökyıldız, hikayenin geçtiği sahil kasabasının varlıklı ve dikkat çeken kızı Ayça’ya hayat verecek. Uzun bir aradan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bir sinema projesinde yer alacak olan oyuncunun performansı şimdiden büyük merak uyandırdı.

Mersin Kıyılarında Geçen Masalsı Bir Dostluk Hikayesi

Fantastik ve duygusal ögeleri bir araya getirecek olan Deniz Kızı Marmara filminin konusu da en az oyuncu kadrosu kadar ilgi çekici detaylar barındırıyor. Filmde; su altındaki kurallardan sıyrılarak özgürlüğünün peşinden giden ve kaçarak Mersin kıyılarına ulaşan Marmara isimli bir deniz kızının sıra dışı serüveni beyaz perdeye aktarılacak.

Karaya adım attıktan sonra Yaz ve Güz ile tanışan Marmara’nın, kurduğu bu sıcak dostluk sayesinde insanların dünyasını, duygularını ve karadaki yaşamı keşfetme süreci etkileyici bir sinematografiyle anlatılacak.

Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Beren Gökyıldız’ın yeni sinema filmiyle setlere döneceği haberinin duyulması, sosyal medya platformlarında da büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Genç oyuncunun kişisel hesabından paylaştığı son fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri Gökyıldız’ın değişimine olan şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları genç oyuncu için Çok değişmiş, Gözümüzün önünde büyüdü ve Artık tam bir genç kız olmuş şeklinde çok sayıda yorum yaparak yeni projesinde başarılar diledi.