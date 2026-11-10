Türk televizyon tarihine damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisinde hayat verdiği Memati karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran başarılı oyuncu Gürkan Uygun, hayatının en zor ve acı günlerinden birini yaşadı. Ünlü oyuncunun ve kardeşi Volkan Uygunun kıymetli babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları ve hastalıklar nedeniyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haber sanat ve magazin dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, ailenin yaşadığı bu büyük yas sevenlerini de yasa boğdu.

Merhume Bahattin Uygun için Kocaelinin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mahallesindeki Kemal Sadi Şirin Camisinde kapsamlı bir cenaze töreni organize edildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahattin Uygunun naaşı, Körfez Asri Mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene ailenin yakınları, sevenleri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun, cami avlusunda taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kenan Çoban Vefa Örneği Gösterdi

Yıllarca aynı sete emek veren ve Türk televizyonlarının unutulmazları arasına giren Kurtlar Vadisi ekibinin birbirine olan bağları bu acı günde bir kez daha test edildi. Dizide Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban, eski rol arkadaşı ve dostu Gürkan Uygunu bu zor ve acı gününde yalnız bırakmadı. Yoğun temposuna rağmen Kocaeline gelerek cenaze törenine katılan Kenan Çoban, sergilediği bu örnek ve dostane davranışla takdir topladı. Yıllar süren dizi dostluğunun gerçek hayatta da aynı güçlü bağlarla devam ettiğini gösteren bu vefa örneği, törene katılanların ve ekran başındakilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Necati Şaşmaz'ın Katılmaması Dikkat Çekti

Cenaze töreninde en çok konuşulan ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran detaylardan biri de dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmazın törende yer almaması oldu. Yıllarca omuz omuza çalışan ve Türk televizyonlarının en popüler ikililerinden biri olan ekibin başrolünün bu acı günde ortalıkta görünmemesi, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Gürkan Uygunun gözyaşlarına boğulduğu ve en büyük desteğe ihtiyaç duyduğu bu günde Necati Şaşmazın cenazeye katılmamış olması, hayranlar tarafından büyük bir vefasızlık ve ayıp olarak değerlendirildi. Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili binlerce eleştirel yorum yapılırken, ikili arasındaki ilişkilerin durumu magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Kurtlar Vadisi Efsanesinin Ardındaki Gerçek Dostluklar

Yayınlandığı dönemden bu yana izleyicilerin akıllarından çıkmayan Kurtlar Vadisi, sadece ekrandaki hikayesiyle değil, oyuncularının aralarındaki dinamiklerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Gürkan Uygunun babasının vefatı vesilesiyle bir kez daha hatırlanan o efsane kadro, hayranlarının gözünde hala ayrı bir yere sahip. Cenaze töreninde yaşananlar, set dostluklarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, yaşanan eksiklikler ve tartışmalar da uzun süre magazin programlarının ana gündem maddesi olmaya devam edeceğe benziyor. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerken, merhum Bahattin Uygun'a Allah'tan rahmet diliyoruz.