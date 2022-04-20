20 Nis 2022 - 22:51- Gündem G: 20 Nis 2022 - 22:52

Bakan Koca'dan Asistanlık ve Kadro Müjdesi!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'asistanlık' ve 'kadro' ile ilgili iki önemli müjde verdi.
Bakan Koca'dan Asistanlık ve Kadro Müjdesi! mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıklayan Bakan Koca, ikinci müjdeyi de attığı bir başkan tweet mesajıyla duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek" ifadelerine yer verdi.

20 Nis 2022 - 22:51 - Gündem

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