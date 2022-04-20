Türkiye'de İl İl Çocuk Nüfusu Belli Oldu! İşte En Popüler Erkek ve Kız İsimleri...

ANKARA (İGFA) - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluştururken Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

ÇOCUK NÜFUS ORANI GİTTİKÇE DÜŞECEK

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

Öte yandan Türkiye’deki mevcut çocuk oranı AB ülkelerinin tümünden daha yüksek. AB’de çocukların nüfusa oranla en fazla olduğu ülke yüzde 23,9 ile İrlanda. Onu yüzde 21,5 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile İsveç izliyor. AB ortalaması ise yüzde 18,2.

EN FAZLA ÇOCUK ŞANLIURFA'DA

Çocukların nüfusa oranla en fazla olduğu iller yüzde 45 ile Şanlıurfa ve yüzde 42 ile Şırnak olurken en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 ile Tunceli ve yüzde 17,8 ile Edirne oldu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il ise şöyle oldu.

BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ ZEYNEP OLDU

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Alparslan ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf, 6 bin 218'ine Alparslan, 5 bin 698'ine Miraç, kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep, 6 bin 448'ine Elif, 6 bin 432'ine ise Asel ismi verildi.

Türkiye'de 2021 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 56,9 OLDU

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde beş yaş net okullaşma oranının, 2019/'20 öğretim yılında yüzde 71,2 iken 2020/'21 öğretim yılında yüzde 56,9 olduğu görüldü. 5 yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 57,4, kız çocuklar için yüzde 56,3 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2020/'21 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 88,9 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 87,9 oldu.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2021 yılında yüzde 2,3'e düştü.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIM ORANI 2021 YILINDA YÜZDE 82,7 OLDU

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında yüzde 50,8 iken 2021 yılında yüzde 82,7 oldu.

İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların internet kullanım oranının 2013 yılında yüzde 53,7 iken 2021 yılında yüzde 83,9'a, kız çocukların İnternet kullanım oranının ise 2013 yılında yüzde 47,8 iken 2021 yılında yüzde 81,5'e yükseldiği görüldü.

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım amaçları arasında yüzde 86,2 ile çevrimiçi derse katılma ilk sırada yer alırken, diğer kullanım amaçları istatistiklere şöyle yansıdı: