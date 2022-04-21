Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporun Yıldızlarıyla Buluştu!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen "Sporun Yıldızları İftar Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü iftarı Türkiye'nin yüz akı sporcularıyla yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi. "Milletimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiğiniz, al bayrağımızı farklı spor organizasyonlarında gururla dalgalandırdığınız için her birinizi tek tek tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, Türkiye'nin başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini kaydetti.

Fiziki engellere ve toplumsal ön yargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcuları kutlayan Erdoğan, sporcuların muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda katıldıkları uluslararası spor müsabakalarının neticelerine bakmanın bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterli olduğunu dile getirdi.

"SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ TESADÜFİ DEĞİLDİR"

"Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen her başarının, kazanılan her madalyanın gerisinde sabır, fedakârlık ve alın teriyle dokunan zorlu bir sürecin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıda sporcuların ve hocaların emeklerinin yanında devletin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısının bulunduğunu vurgulayarak, "Sporda tesisleşme devrimi, tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır.

Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz, kulüplerimiz el ele vererek bu doğrultuda âdeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar" diye konuştu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA BAŞARI DİLEĞİ

Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar hep olduğu gibi tüm imkânlarıyla sporcuların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Gençlik Spor Bakanım başta olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

"Nasıl şimdiye kadarki başarı hikâyelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız" diyen Erdoğan, "Gençliğimde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. Rabbim Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor, dua ediyorum." diyerek Türkiye'yi gururlandıran tüm sporcuları tebrik etti.