Çankayalı Öğrenciler Seramik Atölyesinde Buluştu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başlayan Çankaya Belediyesi, Beysukent Çankaya Evi’nde çocuklar için seramik atölyesi düzenledi.
Çocukların el becerileri ile yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve sanatla iç içe olmayı amaçlayan etkinlikte, çamurdan eserler yapıldı. Çankayalı çocuklar için hafta boyunca süren seramik atölyesini düzenleyen Beysukent Çankaya Evi, uzman eğitmenlerce 700 öğrenciyi el sanatı ile buluşturdu.
Çevre okullardan gelen öğrenciler, atölyede kendi elleriyle şekil verdikleri minik çömlekleri ve hayvan figürleriyle süslü seramikleri okullarında sergiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.