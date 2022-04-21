21 Nis 2022 - 09:19- Belediyeler G: 21 Nis 2022 - 09:20

Çankayalı Öğrenciler Seramik Atölyesinde Buluştu!

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Çankaya Belediyesinin her yaştan vatandaşa hobi ve kişisel gelişim kursları ile meslek edinme kursları düzenlediği Çankaya Evleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara seramik atölyesi düzenledi.
Çankayalı Öğrenciler Seramik Atölyesinde Buluştu! mask
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başlayan Çankaya Belediyesi, Beysukent Çankaya Evi’nde çocuklar için seramik atölyesi düzenledi.

Çocukların el becerileri ile yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve sanatla iç içe olmayı amaçlayan etkinlikte, çamurdan eserler yapıldı. Çankayalı çocuklar için hafta boyunca süren seramik atölyesini düzenleyen Beysukent Çankaya Evi, uzman eğitmenlerce 700 öğrenciyi el sanatı ile buluşturdu.  

Çevre okullardan gelen öğrenciler, atölyede kendi elleriyle şekil verdikleri minik çömlekleri ve hayvan figürleriyle süslü seramikleri okullarında sergiliyor.  

21 Nis 2022 - 09:19 - Belediyeler

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Çankayalı Öğrenciler Seramik Atölyesinde Buluştu! mask
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