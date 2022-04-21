21 Nis 2022 - 09:19- Belediyeler

Çankayalı Öğrenciler Seramik Atölyesinde Buluştu!

Çankaya Belediyesinin her yaştan vatandaşa hobi ve kişisel gelişim kursları ile meslek edinme kursları düzenlediği Çankaya Evleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara seramik atölyesi düzenledi.