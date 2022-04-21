23 Nisan Öncesi Çocuklara Çankaya’dan Hediye!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bir hafta önce miniklerin doyasıya oyun oynadıkları “Benimle Oynar mısın?” etkinliği ile başlayan Çankaya Belediyesi, çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Çocukların eğitimine yönelik projeleri hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Kıymet Necip Tesal İlkokulu’nda öğrencilere okul araç gereçlerinden oluşan armağanlar dağıttı. Minik ilkokul öğrencilerine büyük, küçük defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan birer okul seti dağıtan Çankaya Belediyesi, Türk Bayrağı ile hayvanlar, bitkiler ve vücudumuzu anlatan 3’lü hikaye setini de çocuklara hediye etti.

Çankaya evlerindeki kursiyerlerin diktikleri kıyafetler ile Atatürk baskılı tişörtlerin de hediye edildiği çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.