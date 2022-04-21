Mamak Belediyesi 100’den Fazla Ata Tohumunu Toprakla Buluşturdu!

Mamak Belediyesi bu kapsamda Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ve kendi seralarında yetiştirilen, kültürel mirasın yapı taşlarından olan ata tohumlarını toprakla buluşturdu. 100’den fazla farklı tür ve çeşitte ata tohumları Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan meyve ve sebze bahçelerine özenle ekildi.

Göreve geldikleri günden itibaren toprak ve tarım projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, üretilebilir yerli ve milli tohumları çoğaltıp tarıma katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesine bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz geleneksel ata tohumlarımızı yeniden üretip çoğaltarak, katkı sağlıyoruz.

Yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğu günümüzde yerli ve milli tohumlarımızı çoğaltarak üreticimize ulaştırmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık ekonomimize ve geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi.